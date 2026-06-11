6月11（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道57・・・熊本市東区下南部（スピード違反）町道・・・球磨郡多良木町多良木（歩行者妨害） ＜午後＞県道・・・玉名郡南関町下坂下（スピード違反）国道212・・・阿蘇郡南小国町赤馬場（交差点違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろう