「オリックス８−４ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）オリックス・曽谷龍平投手が五回まで一人の走者も出さない完全投球で、昨年５月１８日・西武戦（ベルーナ）以来となる今季初完投。４勝目をマークした。「う〜ん、本当にそこが僕の詰めの甘さ。今日は勝ちましたけど、勝ち切れないというか、抑えてこそ本当の投手と思うので」プロ最多の１２５球を投げきったが、当の本人は苦虫の表情。大量６点リードで迎えた九