17、18年ドバイゴールデンシャヒーンを連覇するなど現役時にG1・3勝を挙げ、種牡馬としても活躍したマインドユアビスケッツ（牡、父ポッセ）が9日、けい養先である北海道安平町の社台スタリオンステーション（SS）で死んだ。13歳だった。社台SSは本紙の取材に対し、「種付け後に急変し、息を引き取りました」と明かした。13年に米国で生まれ、ダート短距離を中心に活躍。19年に日本で種牡馬入りすると、初年度産駒デルマソトガ