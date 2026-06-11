男性4人組「ふぉ〜ゆ〜」の主演舞台「隅田川ヤングロード物語3」の東京公演が10日、東京・池袋のサンシャイン劇場で開幕した。下町にある商店街の人々を描く人情喜劇。本番前の取材会でサッカー好きの辰巳雄大（39）が、W杯北中米大会に挑む日本代表について「初戦のオランダ戦が鍵になると思います」と力説。自身も東京公演開幕に向けて「絶対負けられない演劇がここにあります」とサムライブルーのように意気込んだ。21日