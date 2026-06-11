「楽天０−７巨人」（１０日、楽天モバイル最強パーク宮城）誰よりも長く、巨人・戸郷翔征投手はマウンドに立ちたかった。胸にあるのは覚悟、責任感だ。「前回は中継ぎの人に迷惑をかけてしまったので、今日は一人で何とか行こう」。５安打で２年ぶりの完封勝利。意地の１３４球でチームを６連勝に導き、ついに阪神を捉え、今季初の単独首位奪取だ。圧倒的な存在感で試合を支配した。悔しさが原動力。前回３日のオリックス戦