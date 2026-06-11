かくすれば、かくなるものと知りながら、やむにやまれぬ猛虎魂――。阪神は１０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に２―６で敗れ、ついにセ・リーグ首位の座から陥落した。球場内に虎党たちの怒号が巻き起こったのは、２―３と１点のビハインドを追う７回の攻撃の場面だ。熊谷が中前打で出塁し一死一塁とすると、次打者・立石の打席の間に二盗を敢行。アウトと判定されたため、藤川球児監督（４５）はすぐさまリプレー検証