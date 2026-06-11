エボリューションの?暴走専務?諏訪魔（４９）が全日本プロレスの鈴木秀樹（４６）へ怒りの土下座を要求した。諏訪魔は３月のオンリーアドバンス社への事業譲渡以来、同社の専務執行役員として団体を率いている。ＣｈｉＣｈｉ、ＺＯＮＥＳら主力選手が離脱する逆境も吹き荒れるが、１０日新木場大会では激しい試合運びで観客を魅了。取材に応じると「今、石川（修司）さんと金の卵（練習生）を２人育てているんですよ。年内に