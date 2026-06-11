やはり晴れ男だったのか。長野県下伊那郡阿南町にある安倍神像神社で安倍晋三元首相の銅像の除幕式が８日に開催。安倍昭恵夫人が訪れるなど日本初となる安倍氏の銅像お披露目に約１５０人が集まった。前日は大雨だったというが、宮司の佐藤一彦（素心）氏によると、除幕式の時だけ晴れたという。佐藤氏は拉致問題に取り組むなかで安倍氏と交流を深めていた。２０２２年の安倍氏の死を受けて、鎮魂のために２３年に私費を投じて