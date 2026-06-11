「なにわ男子」のリーダー・大橋和也（２８）がパンクするのではないかと周囲から心配する声が上がっている。というのも、７日に「文春オンライン」で同グループの長尾謙杜と元Ｅ―ｇｉｒｌｓのインフルエンサー・稲垣莉生の交際が報じられたからだ。文春によると、２人は昨年冬ごろから交際しているという。５月３１日にもう一人の女性を加えた３人でＭＵＦＧ（国立競技場）で行われたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善