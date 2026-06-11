数字の奥で、２人の日本人右腕が静かに牙を研いでいる。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は９日（日本時間１０日）、直近１か月で球威指標「Ｓｔｕｆｆ＋」を改善させた先発投手を特集した。「Ｓｔｕｆｆ＋」は、球速、リリースポイント、縦横の変化量、回転数など１球ごとの物理的特徴を基に、打者にとってどれだけ厄介な球質かを平均１００のプラス指標で示すもの。コースや実