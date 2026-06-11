【モデルプレス＝2026/06/11】夏の大型イベント『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES』が、2026年も開催決定。7月18日〜8月23日の計37日間（※一部エリアは8月16日まで）にわたり、さらに進化したイベントを届ける。【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ◆テレ朝「SUMMER FES 音楽LIVE」第1弾アーティスト発表今回はおなじみの会場である六本木エリアに加え、今年開業した東京・有明の複合型エンタテインメ