※経済指標 【米国】 ＊米消費者物価指数（CPI）（5月）21:30 結果0.5％ 予想0.5％前回0.6％（前月比） 結果4.2％ 予想4.2％前回3.8％（前年比） 結果0.2％ 予想0.3％前回0.4％（コア・前月比） 結果2.9％ 予想2.9％前回2.8％（コア・前年比） ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油－722.7万（4億2649万） ガソリン＋18.6万（2億1514万） 留出油 &#652