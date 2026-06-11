◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人の橋上秀樹監督代行（６０）の采配がズバリとはまった。１番では浦田、２番では松本を起用し、初回は無安打で先制。相手の楽天は１０日、三木肇監督（４９）の休養を発表し、塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めることが決まった。監督代行同士の対決は１２年ぶりだったが、楽天コーチ時代に選手だった塩川を指導した橋上監督代行