◆米大リーグレイズ７―５レッドソックス（１０日、米フロリダ州セントピーターズバーグ＝トロピカーナフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が敵地のレイズ戦に「６番・ＤＨ」で、２試合連続のスタメン出場し３打数１安打も９回、左腕投手が登板したため代打を送られてベンチに退いた。打率は２割３分８厘。第１打席はバットの芯でとらえたものの右翼正面のライナーで連続打席ノーヒットは１２まで伸びたが、