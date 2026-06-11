◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人が戸郷翔征投手（２６）の快投で今季初の単独首位に立った。初回からキレのある直球、フォークを中心に自己最多１４奪三振、２年ぶりの完封。１３４球を投げきって３勝目を挙げ、完全復活を印象づけた。＊＊＊伝統ある巨人軍のプライドを胸に―。戸郷は取材を大事にしている。「僕が話した言葉はファンや後輩たちも見て『