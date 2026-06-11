乃木坂46の元メンバーで俳優・モデルの山下美月（26）が10日、ベルーナドームで行われた西武―広島戦でセレモニアルピッチに登場した。7月から行われる舞台「成瀬は天下を取りにいく」で主演の成瀬あかり役を演じる山下。作中のあかりと同じく背番号1のライオンズのユニホームに身を包み、投球はワンバウンド。「緊張もありましたが、楽しく投げることができました」と振り返った。「練習は仕事の合間や今日、投げる前に行い