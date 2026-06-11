【ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表は１０日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で初練習を行った。本番モードが少しずつ高まる中、５度目のＷ杯となるＤＦ長友佑都は、日本から持参した、日の丸の国旗と数字の「５」と記された白の特製ヘアバンドを着用して練習を行った。練習後、長友は「かっこ