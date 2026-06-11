◇交流戦広島4―5西武（2026年6月10日ベルーナドーム）広島の名原が3回1死一塁から、145キロの高め真っすぐを左翼席に放り込んだ。1点差に詰め寄る2号2ラン。球団通算8999号に「入るとは思わなかったが気合と気持ちで持って行きました」と振り返ったものの、7回の守りで右前打で一、二塁を、一、三塁にしたプロ初失策を反省。「失点にはつながっていないけど、あれはエラーなんで」。その後も好機での併殺打、二盗失敗と