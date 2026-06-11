◇交流戦オリックス8―4ヤクルト（2026年6月10日京セラD大阪）オリックスが連勝で、3カードぶりの勝ち越しを決めた。1点リードの5回に打者一巡で1イニング今季最多の7得点。8番・山中の一振りが、猛攻を呼び込んだ。「なかなか思うようなスイングができていなかったので、なんとか3打席目のチャンスこそは…と思って」初回から毎回得点圏に走者を置きながらも、4回までに8残塁。5回も無死一、二塁から杉本、来田の連続