◇交流戦中日11―4ロッテ（2026年6月10日ZOZOマリン）中日は自力優勝消滅の可能性があった一戦で打線が奮起し、今季最多11得点で連敗を3で止めた。2番に座った鵜飼は初回、先制の決勝二塁打を放ち一挙5得点を演出。3回1死満塁ではプロ初となる5号グランドスラム。三塁打が出ればサイクル安打の活躍で、3安打5打点をマークし「点はいくらあってもいいし、最高の結果になって良かった」と笑顔だった。就任2年目で初の2桁