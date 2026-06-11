俳優の板垣李光人（24）が10日、都内で主演映画「口に関するアンケート」（監督清水崇、7月3日公開）のプレミアイベントに出席した。実写映画初主演作。心霊スポットで肝試しした大学生グループを描くホラー。作品にちなみ「口にして後悔した言葉」について「なし」と回答。「言葉は生き物。自分の中から出てしまったものはどうしようもないし、後悔してもしょうがない」と堂々と話した。