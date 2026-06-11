大相撲パリ公演に向け、フランスのシャルル・ドゴール空港に到着した横綱大の里＝10日、パリ近郊（共同）【パリ共同】31年ぶりとなる大相撲パリ公演（13、14日）に向け、横綱大の里や大関の琴桜、安青錦ら一行が10日、パリ近郊のシャルル・ドゴール空港に到着した。大の里は地元メディアや日本人の声かけに笑顔で応じる場面もあった。公演では土俵入りや幕内力士によるトーナメント戦を実施。2日間の優勝者が異なる場合は最終