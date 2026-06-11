◇交流戦広島4―5西武（2026年6月10日ベルーナドーム）広島のエレフリス・モンテロ内野手（27）が10日、起死回生の球団通算9000号を放った。西武戦（ベルーナドーム）で、2点を追う9回2死から代打で左翼へ出場20試合、64打席ぶりの6号同点2ランだ。試合は、しかし、延長10回に救援した高太一投手（24）が決勝点を献上し、2試合連続今季5度目のサヨナラ負け。交流戦は3勝9敗1分けとなり、5試合を残して4年ぶりの負け越しが