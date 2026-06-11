【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにサルゴリラをお迎えし、あの破天荒芸人がニッチな好物を極める「くっきー！の名店のアスパラガス料理が食べたい！」と、いよいよ3度目の登山に挑む「おじさん登山部プロジェクト」をテーマ