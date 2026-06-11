3歳ダート3冠第2戦のJpn1「第72回東京ダービー」が10日、大井競馬場で行われた。2番人気フィンガーが羽田盃に続く勝利で昨年ナチュラルライズに続く2冠を達成。1着賞金1億円を獲得した。スタート後から続いた激しい先行争い。内からロックターミガンが先頭に立つも、外からフィンガーが競りかけていく。鞍上・戸崎に迷いはない。何が何でもハナへ行く。1角までに先手を奪うと、そのままレースを支配。「先生（田中博師）とも話