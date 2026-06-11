「オリックス８−４ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）悪い流れを払拭できなかった。ヤクルトは投打の歯車がかみ合わず今季ワーストの６連敗。開幕当初から快進撃を続けてきたが、パ相手に苦戦し、交流戦の負け越しが決まった。打線が中盤まで相手先発・曽谷にきりきり舞いさせられた。直球とスライダーを軸とした変化球ともにキレ、制球力がある左腕に五回まで完全投球を許し、流れをつかめなかった。池山隆寛監督は「