◇交流戦広島4―5西武（2026年6月10日ベルーナドーム）中5日登板で今季初勝利を目指した広島・森だったが5回途中3失点で降板した。「西武打線は、いい右打者が多いイメージ」初回2死走者なしから長谷川、ネビン、古賀悠、渡部と警戒していた右打者に4連打されて3点を失った立ち上がりを反省した。昨年の交流戦ではマツダスタジアムで完封勝利をした相手に敗戦投手こそ免れたものの、チームがサヨナラ負けに試合後は言