1番人気のシルバーレシオは2着。縦長になった馬群の後方から上がり3Fメンバー最速37秒5の末脚で追い込んだが、逃げたフィンガーを捉えることはできなかった。岩田望は「一番強い競馬をしたと思う。（道中は）馬のリズムであの位置に。最後は手前を替え切れなかった。結果は残念だけど力は証明できたので、秋以降強い競馬を期待したい」と悔しさをにじませつつも、今後に向けての手応えをつかんでいた。