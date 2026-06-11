羽田盃4着からの巻き返しを狙ったリアライズグリントは3着に敗れた。道中は主導権争いを演じたフィンガーとロックターミガンを前に見る形で3番手を追走した。3角から追い上げを開始して真っ向勝負。ロックターミガンはかわしたが、フィンガーとの差は詰まらず。最後はシルバーレシオにかわされた。坂井は「とてもいい流れだったけど、勝った馬が強かったです」と振り返った。