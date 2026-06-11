▼4着ロックターミガン（西村淳）スタートは良かったけど勝ち馬に主張されてしまった。それに付いて行ったことで最後は苦しくなってしまった。▼5着ゴッドフェンサー（吉村智）道中は促しながら追走ができた。初めての長い距離だったけど、しっかり伸びてくれていた。▼6着サンラザール（矢野）最後は余力がなかった。3コーナーでスムーズさを欠いてリズムが崩れた。