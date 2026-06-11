サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は休養日から一夜明けた10日（日本時間11日）、米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で練習を再開し、冒頭以外を非公開で調整した。14日（同15日）の1次リーグ初戦オランダ戦へ総仕上げに突入。先月3日の右鎖骨骨折から完全復帰したMF鈴木唯人（24＝フライブルク）は順調な仕上がりを見せている。報道陣に公開された冒頭部分ではFW塩貝やFW前田らと同組の鳥かご（ロンド）に入り、