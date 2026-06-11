純烈の酒井一圭（５０）、白川裕二郎（４９）、後上翔太（３９）が１０日、ＮＨＫ大阪ホールで行われたドリームジャンボ宝くじ抽せん会にゲストとして登場。白川が２７年３月いっぱいでグループを卒業することを８日に発表して以来、初めてファンの前に姿を見せた。リーダーの酒井は「白川さんが卒業を発表した直後でございまして、なんかいろいろアレですけど…きょうは楽しく３人で」と自虐ネタを展開。白川が胸を押さえ、せ