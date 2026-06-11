「第175回芥川賞・直木賞」の候補作が発表され、直木賞では、お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭さんの作品が候補入りしました。「芥川賞」の候補には、▼小砂川チトさん（36）の『ゾンビ回収婦』、▼鈴木涼美さん（42）の『悪い血』、▼仁科斂さん（31）の『丹心』、▼村司侑さん（46）の『ソリティアおじさんがいた頃』、▼八木詠美さん（37）の『アンチ・グッドモーニング』、の5作品がエントリーされました。初めて候補に入