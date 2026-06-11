毎年好評を博している夏の恒例大型イベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES」が今年も開催決定。2026年7月18日（土）〜8月23日（日）の計37日間（一部エリアは8月16日まで）にわたり、さらに進化した大型イベントをお届けします。今回はおなじみの会場である六本木エリアに加えて、今年開業した東京・有明の複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」も新たな舞台に据え、史上初となる二拠点開催を実施。人気アー