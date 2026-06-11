開催：2026.6.11 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 7 - 5 [Rソックス] MLBの試合が11日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとRソックスが対戦した。 レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するRソックスの先発投手はウィリアム・ベネットで試合は開始した。 3回裏、9番 テーラー・ウォールズ 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでレイズ