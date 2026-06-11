開催：2026.6.11 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 4 - 8 [ヤンキース] MLBの試合が11日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとヤンキースが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するヤンキースの先発投手はカルロス・ロドンで試合は開始した。 1回裏、1番 アンヘル・マルティネス 2球目を