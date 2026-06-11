北中米ワールドカップに向けて調整している日本代表は、５月31日のアイスランド戦を最後に対外試合は組まず、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプ最終日に、U-19日本代表と完全非公開のトレーニングマッチを実施。35分×４本の形式で行なわれ、２−１で勝利を収めたが、６試合ぶりに失点を喫した。森保一監督は、ゴールを許した場面では相手のロングボールに対し、連係ミスがあったと明かしている。トレーニングマッチとは