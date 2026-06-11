「そのままフリーキックを蹴っちゃえよ」日本代表のコーチ陣の顔ぶれを見た元JリーガーでW杯戦士の鄭大世氏は、そのように思わず本音を漏らした。北中米ワールドカップに臨む日本代表のコーチ陣にはレジェンドがズラリ。名波浩氏、齊藤俊秀氏、中村俊輔氏、前田遼一氏、長谷部誠氏という顔ぶれで、長友佑都も「豪華すぎるでしょ、びっくりですよ」とコメントしていた。その中で鄭大世氏が着目したのが名波と中村の両コーチだ