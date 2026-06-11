スウェーデン代表は9日、ベースキャンプ地のテキサス州ダラスで公開練習を行い、地元住民ら約1000人が見守った。スウェーデンのメディアによれば終了後はサイン会や撮影会が行われ、リバプールのFWイサクやアーセナルのFWヨケレスが人気だったという。MLSの地元クラブ、ダラスに所属するDFのH・ヨハンソンは国際的に無名ながら両スターに劣らない人気ぶりで「これで名を上げたことになるね」とご機嫌だった。