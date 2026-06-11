オランダ代表は9日にベースキャンプ地のミズーリ州カンザスシティー入りした。オランダのメディアによれば、8日のウズベキスタン戦で負傷交代したGKフェルブルッヘンは飛行機から降りる際にスムーズな動きを見せ、負傷の影響を感じさせなかったという。空港からホテルまでは10台の警察車両とバイクがチームバスを警護。到着後に予定されていた練習は中止となり、10日から日本戦に向けた準備が本格化する。