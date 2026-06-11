11日（日本時間12日）開幕のサッカーW杯北中米大会に出場する日本代表が14日（同15日）の初戦オランダ戦から中5日で迎える20日（同21日）の第2戦チュニジア戦でターンオーバーを封印する可能性が出てきた。W杯の第2戦は過去1勝3分け3敗の鬼門。森保一監督（57）はFIFAランク44位の格下の相手から確実に白星を得るため、第1、2戦での主力の連投を検討している。森保監督は、最善手をギリギリまで模索する。22年カタール大会は第