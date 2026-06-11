◇第75回全日本大学野球選手権第3日・2回戦 日体大7―0周南公立大（2026年6月10日神宮）日体大が計3本塁打が飛び出す一発攻勢で圧倒し、13年ぶりの8強入りを果たした。1番・藤巻は2回と5回に2ランを放ち2打席連発。80年大会の東海大・原辰徳（元巨人監督）がマークした大会記録の1試合3本塁打まで1に迫る大活躍に「結果を出すことだけに集中して練習をやってきた」と表情を崩した。