『第175回芥川賞・直木賞』の候補作が11日に発表され、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭さん（47）の『青天』が直木賞にノミネートされました。■初小説がノミネートオードリー・若林がつづる青春小説『青天』は、若林さんが初めて執筆した小説。高校の弱小アメフト部に所属する「アリ」こと中村昴が、部活の引退後に勉強にも気持ちが入らず、ちゅうぶらりんな日々を過ごす中、再びアメフトと向き合う決意を固める青春小説。