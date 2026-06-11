◇第75回全日本大学野球選手権第3日・2回戦 国学院大9―0横浜商大（2026年6月10日東京D）国学院大の3年生左腕エース・藤本が6回3安打無失点、9奪三振の好投で8強進出に貢献した。慣れ親しんだ神宮ではなく、初の東京ドームのマウンドにも「バックネットの景色は違ったけど、気分よく投げられた」と振り返った。東都代表として5年ぶり2度目の出場にも「野手に連れてきてもらったけど、今度は僕らがやる番。先発でも中継