アルゼンチンは9日、米アラバマ州で親善試合アイスランド戦を行い、FWメッシが同代表最年長ゴールを決めた。5月24日に左太腿裏を痛めていたが、1―0の後半25分から出場。2分後に通算117点目となるPK弾を決め、従来の記録を68年ぶりに更新する38歳350日での一撃となった。ダメ押し弾にも絡んで3―0の勝利に貢献。開幕前に不安を払拭し「この不調を抱えてから、ずっとプレーしたかった」と笑顔を見せた。