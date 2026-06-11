中国メディアの鳳凰網財経は7日、「電気自動車（EV）が値上げ、突然の『ツンデレ』」と題し、EVなどの新エネルギー車および内燃機関車の価格動向について報じた。記事によると、中国ではここ2年、自動車購入を検討する消費者の間で「財布のひもを締めて待っていれば新エネ車価格はさらに下がる」という考え方が広がっていた。ただ、2026年第2四半期に入るとその流れは一転し、3月に始まった今回の価格調整は4月末から5月初めにかけ