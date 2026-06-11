新潟アルビレックスBBは10日、鵜沢潤監督（44）と26〜27シーズンの契約更新に合意したと発表した。就任2季目の今季レギュラーシーズンは32勝20敗の5位でプレーオフに進出も、準決勝で同1位の香川に1勝2敗で敗退し、目標だったB3リーグ優勝は果たせず。来季からは新リーグ「Bワン」で戦うことになる指揮官はクラブを通じ「チーム、クラブ一丸となり前進していけるように、全力を尽くしていきます」とコメントした。