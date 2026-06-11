『第175回直木賞』の候補作が11日に発表され、5作品がノミネートされました。直木三十五賞は、新進・中堅作家によるエンターテインメント作品の単行本（長編小説もしくは短編集）の中から、最も優秀な作品に贈られる賞です。＜第175回直木三十五賞候補作品＞・朝倉かすみ『けんぐゎい』・蝉谷めぐ実『見えるか保己一』・凪良ゆう『多類婚姻譚』・原田ひ香『＃台所のあるところ』・若林正恭『青天』■朝倉かすみ『けんぐゎい』朝倉