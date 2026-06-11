◇第75回全日本大学野球選手権第3日・2回戦 慶大7―0函館大（2026年6月10日神宮）慶大が8回コールドで8強進出を決めた。ドラフト上位候補の最速151キロ左腕・渡辺和は6回2安打無失点で10三振を奪い「的を絞らせない投球ができた」。一発勝負の全国の舞台で、流れを渡さないために初回を慎重に入った。先頭に四球を許すも、その後は2者連続三振と三ゴロで仕留めた。「リーグ優勝は通過点で、この大会で優勝したい」と