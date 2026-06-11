◇第75回全日本大学野球選手権記念大会2回戦大商大7―0東日本国際大（2026年6月10日神宮）2回戦6試合が行われ、8強が出そろった。大商大は投打がかみ合い、7―0で東日本国際大に7回コールド勝ち。今秋ドラフト候補の3番・春山陽登外野手（4年）は5回に左越え2ランで大勝に貢献した。「大商大の鉄人」は恐れを知らない。試合前のブルペン。春山が目慣らしで打席に立つと、左肘のエルボーガードに直撃する“死球”を受けた